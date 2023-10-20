Собянин: в Москве создали не имеющую аналогов в мире систему радиационного контроля

Ей оснастят ледокол "Якутия"

Ледокол "Якутия" оснастят разработанной в Москве системой радиационного контроля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"На ледокол "Якутия" поставят разработанную московским предприятием систему радиационного контроля. Она будет следить за работой ядерной энергетической установки, сообщит о любых отклонениях от нормы. В ее состав входит больше 190 приборов, установок и оборудования. У системы нет аналогов в мире", – написал глава города.

Собянин добавил, что все испытания пройдены, разработка соответствует всем заявленным требованиям.

Как уточнил мэр, компания уже поставила оборудование для контроля радиации на атомоходы "50 лет Победы", "Арктика", "Урал" и "Сибирь".

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