Затоплены подвалы и первые этажи зданий, а также несколько станций метро

Оранжевый и красный уровни погодной опасности объявлены на большей территории Испании. Шторм "Алинэ" обрушился на страну накануне вечером и принес мощные ливни с сильным ветром.

На севере королевства его скорость превышает 30 метров в секунду, а высота волн в море достигает 10 метров. Повалены десятки деревьев, некоторые из них повредили припаркованные автомобили. Немного спокойнее в центральных провинциях, но и там везде идут дожди.

Затруднено движение автотранспорта, затоплены улицы городов. Больше всего досталось испанской столице. В Мадриде побит столетний рекорд по суточному количеству осадков - 100 литров на квадратный метр. В результате оказались затоплены подвалы и первые этажи зданий, а также несколько станций метро.

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