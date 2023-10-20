Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 20

Как минимум два гражданина России находятся в заложниках

Число погибших в результате обострения палестино-израильского конфликта россиян увеличилось до 20 человек. Об этом в интервью газете "Известия" заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

"На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан Российской Федерации", - заявил Викторов.

Среди погибших есть как гражданские лица, так и сотрудники военных и правоохранительных органов, уточнил глава дипмиссии.

Дипломат подтвердил, что в заложниках на территории палестинского анклава – сектора Газа – находятся как минимум два гражданина России. При этом вывезенных в Газу российских граждан, по его словам, может быть значительно больше, поскольку на данный момент даже у израильской стороны нет точных данных.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"