Во Франции уничтожают вино и овощи

Производители протестуют

Во Франции одна из трасс на границе с Испанией оказалась вся залита вином. Местные производители уничтожили тысячи литров своей продукции в знак протеста против политики властей, которые не способны урегулировать ситуацию на рынке.

Главной угрозой своему бизнесу французские виноделы считают дешевый импорт. Из-за засухи урожай в республике не удался. Компании несут серьезные убытки, при этом цены на их изделия остались прежними. А покупатели отдают предпочтение привозному вину.

К акции протеста присоединились и французские фермеры, которые столкнулись с похожей проблемой. Они сожгли десятки коробок с овощами.

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