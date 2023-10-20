Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова

Она скончалась на 59-м году жизни

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова скончалась на 59-м году жизни. Об этом в интервью информагентству ТАСС заявил бывший муж спортсменки Леонид Резцов.

По его словам, титулованная спортсменка скончалась накануне вечером в одной из столичных больниц, не приходя в сознание.

"О случившемся мы узнали только сегодня. Все документы мы получим завтра – ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались", - заявил Резцов.

Каких-либо официальных данных о причинах смерти спортсменки нет, уточнил экс-супруг.

В марте 2023 года Резцова перенесла сердечный приступ. Занимаясь домашними делами, биатлонистка внезапно упала в обморок. Родственники спортсменки вызвали врачей, которые диагностировали у нее инфаркт миокарда.

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