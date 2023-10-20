Министр обороны Израиля назвал три этапа войны против ХАМАС

Боевые действия не прекратятся до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен

Военнослужащие ЦАХАЛ проведут наземную операцию на территории палестинского анклава в три этапа. Об этом в ходе интервью изданию The Times of Israel заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант.

Стратегическая цель наземной спецоперации – тотальное уничтожение палестинского движения ХАМАС, подчеркнул глава ведомства.

При этом министр обозначил три этапа этой операции: массированные авиаудары по территории сектора Газа для нейтрализации военного и оборонительного потенциала радикального движения, ликвидация уцелевших террористов и создание нового режима безопасности в Газе.

Главная задача завершающего этапа наземной спецоперации, по его словам, заключается в устранении ХАМАС как политической силы и установлении в секторе Газа нового режима, который будет способствовать нормальному сосуществованию двух народов – палестинцев и израильтян – на одной территории.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что израильские власти уже приняли решение о проведении операции на территории палестинского анклава. Наземная спецоперация необходима для выполнения стратегических целей и задач военнослужащих ЦАХАЛ: уничтожение террористических структур движения ХАМАС и освобождение вывезенных в Газу заложников.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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