Салливан: согласованные Конгрессом США средства на помощь Киеву почти закончились

Все зависит от решения американских парламентариев

Согласованные Конгрессом США денежные средства на помощь Украине практически закончились. Об этом в ходе брифинга заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Средства, согласованные ранее конгрессом, практически закончились", - заявил Салливан, чьи слова приводит информагентство РИА Новости.

По словам чиновника, для дальнейшего финансирования ВСУ необходимы решительные действия временного спикера Палаты представителей США.

Ранее президент США Джо Байден запросил у американского Конгресса 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю. Из выделенных на помощь Киеву денежных средств большая часть будет направлена на обеспечение украинской армии.

11 октября член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта приоритетность Украины во внешнеполитической стратегии стран Запада заметно снизится. По мнению политика, теперь администрация президента США Джо Байдена будет работать на два направления – украинское и израильское.

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