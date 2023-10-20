Байден запросил у Конгресса США $61,3 млрд для помощи Украине

Израилю выделят всего лишь 14,3 млрд долларов

Президент США Джо Байден запросил у американского Конгресса 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю, сообщает пресс-служба Белого дома.

Уточняется, что соответствующий проект поправок к оборонному бюджету уже направлен на согласование временному спикеру Палаты представителей США Патрику Макгенри.

Согласно документу, из выделенных на помощь Киеву денежных средств 30 млрд долларов должны пойти на поставки современных вооружений ВСУ, 14,4 млрд долларов – на обеспечение разведывательной и оборонительной поддержки армии Украины, 16,3 млрд долларов – на оказание гуманитарной помощи украинским гражданам.

На помощь Иерусалиму предполагается выделить всего лишь 14,3 млрд долларов. Из этих денежных средств как минимум десять млрд долларов будут выделены по линии оборонного ведомства США на поставки передовых систем ПВО и на пополнение собственных запасов оружия и боеприпасов. Почти четыре млрд долларов будут выделены по линии американского Госдепартамента на финансирование как "дипломатических усилий", так и оборонительного потенциала военнослужащих ЦАХАЛ.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обострение палестино-израильского конфликта не должно отводить внимание Запада от украинского кризиса. При этом дипломат подчеркнул, что западная цивилизация не имеет права проиграть ни в одном из этих конфликтов.

11 октября член Совета Федерации Алексей Пушков подчеркнул, что в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта приоритетность Украины во внешнеполитической стратегии стран Запада заметно снизится. Теперь администрация президента США Джо Байдена будет работать на два направления – украинское и израильское, указал политик.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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