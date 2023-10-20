Песков ответил на призыв президента Латвии закрыть Балтийское море для России

Москва не причастна к подрыву газовой нити

Президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу следует подумать над закрытием Балтийского моря для виновных в подрыве "Северных потоков". Об этом в интервью информагентству ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Именно так Дмитрий Песков ответил на инициативу президента Латвии о возможном закрытии Балтийского моря для российских судов.

"Хочется спросить: что мы будем делать с Балтийским морем, когда вскроется правда о тех, кто стоял за терактом в отношении "Северных потоков"?" – заявил Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия никогда не имела и не будет иметь отношения к подобного рода действиям. По его словам, действия Латвии в ходе расследования террористического акта на "Северных потоках" вызывают у Москвы интерес.

Ранее президент Латвии порекомендовал странам-участницам НАТО перекрыть Балтийское море для судоходства. Это нужно сделать, если всплывут конкретные доказательства причастности России к повреждению газовой нити Balticconnector.

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