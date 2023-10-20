Кличко назвал подконтрольные России территории "уже не Украиной"

Президентские выборы приведут к развалу страны

Подконтрольные России территории – "уже не Украина". Об этом в интервью новостному телеканалу "Киев-24" заявил киевский мэр Виталий Кличко.

"Те территории, которые оккупированы, они уже не Украина, потому что представителей не будет", - приводит газета "Известия" ответ Кличко на вопрос журналиста о выборах на территориях, которые в ходе референдума вошли в состав России.

Политик подчеркнул, что на данный момент у украинских властей нет единого мнения по поводу реализации голосования на подконтрольных России территориях.

Он также добавил, что проведение президентских выборов в условиях непрекращающихся боевых действий может привести к катастрофическим последствиям – вплоть до развала Украины.

Референдумы о воссоединении с Россией в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли в сентябре прошлого года. 30 сентября в Кремле произошло историческое событие: президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России четырех новых регионов.

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