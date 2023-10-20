Минюст признал иноагентом бывшего замглавы МИД России Кунадзе

В реестр внесены еще два человека

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов бывшего заместителя главы МИД Георгия Кунадзе* и главного редактора издания "Довод"* Илью Косыгина*. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

По данным ведомства, Кунадзе* неоднократно выступал против проведения военной спецоперации на территории Украины, а также распространял недостоверную информацию о действиях ВС России в ходе СВО. По аналогичным причинам в список иностранных агентов был внесен журналист и редактор Косыгин*.

В реестр также включили политолога Михаила Савву*.

Георгий Кунадзе* занимал пост заместителя главы МИД России в 1991-1993 годах.

Ранее в реестр Минюста России включили бывшего вице-президент Газпромбанка Игоря Волобуева*. Он открыто выступал в поддержку властей Украины и негативно высказывался в отношении специальной военной операции России. В итоге Волобуев* пополнил ряды одного из подразделений ВСУ.

*Внесены в реестры средств массовой информации и лиц, исполняющих функции иностранных агентов

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