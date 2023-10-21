ХАМАС освободил из плена американку и её дочь

В заложниках остаются сотни человек

Израиль готов к началу наземной операции в секторе Газа, но по данным некоторых СМИ, Вашингтон оказывает на власти страны серьёзное давление, чтобы отложить её начало. США рассчитывают провести переговоры об освобождении заложников.

Накануне при посредничестве Катара в Израиль вернулись находившиеся в плену женщина и её дочь, у которых, кроме американского, есть израильское гражданство. Женщинам оказывают помощь сотрудники Международного Красного Креста. По данным американских властей, в заложниках у ХАМАС находятся ещё порядка десяти граждан США.

Израильская армия минувшей ночью нанесла несколько ракетных ударов по объектам ливанского движения "Хезболла", а в секторе Газа продолжают разбирать завалы разрушенного древнего храма Святого Порфирия. Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке - Анна Пешехонова (смотрите видео).

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