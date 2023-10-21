Генсек ООН прибыл с миротворческой миссией на Ближний Восток

Антониу Гутерриш призывает остановить насилие

ООН продолжает призывать к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке для доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Антониу Гутерриш накануне лично прибыл в Египет, чтобы побывать у КПП "Рафах". Через него в ближайшее время обещают пропустить грузовики с продуктами, водой и топливом для палестинского анклава.

При этом Вашингтон продолжает подливать масло в огонь. Президент Джо Байден назвал помощь Израилю разумной инвестицией. По итогам своего провального дипломатического турне на Ближний Восток американский лидер записал обращение к нации. Основной посыл Байдена - свободный мир снова в опасности. Однако Америка опять всех спасёт и победит. Если конечно Конгресс, резюмировал президент США, согласится выделить на это деньги, сообщает "ТВ Центр".

Давать деньги Киеву конгрессмены не хотят. А вот Израилю одобрят любой транш. Слишком уж сильно еврейское лобби, которое наверняка продавит предложение Байдена, даже несмотря на отягощение в виде Украины. Потому как медлить нельзя: Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

По данным американских СМИ, Вашингтон уже дал зелёный свет Израилю на ввод войск в сектор Газа. Правда, как пишет издание "Блумберг", Байден в ходе переговоров с Нетаньяху всё же внес некоторые коррективы в первоначальный израильский план. Один из вариантов - создание буферной зоны на границе Израиля и сектора Газа. Именно такую идею озвучил министр сельского хозяйства еврейского государства. Однако с этим категорически не согласны представители арабского мира. Они считают, что необходимо признать Палестину независимым государством, и вернуть ей территории, которые она утратила за последние пятьдесят с лишним лет.

Арабский мир продолжает бурлить. Акции в поддержку Палестины проходят по всему миру. На Ближнем Востоке - нападения на посольства Израиля. Есть сообщения об атаке на две военные базы США, расположенные в Ираке и Сирии. И это ещё не началась наземная операция в секторе Газа, которая вряд ли станет лёгкой прогулкой для израильских войск.

В секторе Газа - гуманитарная катастрофа. Нет воды, электричества и продуктов питания, подчёркивает генсек ООН, который находится на египетско-палестинской границе. Он призвал стороны конфликта к безоговорочному прекращению огня.

При этом две гуманитарные резолюции по прекращению огня в секторе Газа, которые вносили Бразилия и Россия, были заблокированы США в Совбезе ООН. Запад взял курс на продолжение эскалации, которая может привести к разрастанию конфликта и вовлечению в него других стран. Такова альтернатива диалогу, на котором настаивает Москва.

Александр Панюшкин, «ТВ Центр»

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