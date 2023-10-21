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Наладил связь с командованием: подвиг рядового Кулигина

11:02
  • суббота
  • 21 октября 2023

Наши военные сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о примерах мужества наших военных, участвующих в спецоперации по защите жителей Донбасса. Подразделение под командованием гвардии лейтенанта Давида Каличавы получило приказ - организовать оборону на одном из вероятных направлений атаки ВСУ.
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Во время передвижения колонны к месту назначения Давид обнаружил в небе украинский беспилотник. Оперативно оценив обстановку, Каличава сменил маршрут, спрятал технику в лесополосе, а затем из стрелкового оружия лично уничтожил вражеский дрон.

Гвардии рядовой Алексей Кулигин обеспечивал связь артиллерийского дивизиона с командованием. В результате мощных ударов с позиций украинских радикалов радиостанция была выведена из строя. Алексей, рискуя жизнью, под обстрелами, оперативно восстановил работоспособность передатчика.

Это позволило сохранить связь наших бойцов с командованием, скорректировать огонь артиллерии, и в результате нанести сокрушительные удары по двум опорным пунктам, уничтожив около двадцати националистов, сообщает "ТВ Центр".

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