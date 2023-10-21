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Египет открыл КПП на границе с сектором Газа

10:40
  • суббота
  • 21 октября 2023

Для доставки гуманитарных грузов

Первые грузовики с гуманитарной помощью для населения сектора Газа проехали через КПП "Рафах" на границе Египта и Газы, сообщает телеканал "Аль-Джазира". В группировке ХАМАС заявили, что в сектор Газа должны прибыть 20 грузовиков с медикаментами и медицинскими принадлежностями, продовольствием и предметами первой необходимости.
Генсек ООН прибыл на КПП "Рафах" на границе с сектором Газа

Не исключено, что открытию единственного КПП, связывающего сектор Газа с вешним миром, послужил визит в Египет генсека ООН. Антониу Гутерриш накануне прибыл в страну побывал на границе с Газой.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. За это время погибли более пяти тысяч человек с обеих сторон.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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