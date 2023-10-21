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В Каире пройдёт большая встреча по ближневосточному урегулированию

11:59
  • суббота
  • 21 октября 2023

В ней примет участие российская сторона

Урегулированию палестино-израильского конфликта будет посвящён саммит в Каире. Он пройдет в столице Египта сегодня. Участие подтвердили лидеры и главы внешнеполитических ведомств десятков стран. От России на мероприятии выступит спецпредставитель президента по Ближнему Востоку, замглавы МИДа Михаил Богданов. Цель встречи - выработать мирные варианты деэскалации конфликта.
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Наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа пока не началась, но будущее анклава обсуждаются в высоких кругах американских и израильских политиков. Ясно одно: как раньше - не будет. В Вашингтоне уверены: без чёткой задачи конфликт легко перерастёт в большую региональную войну. По данным просочившейся в прессу информации, Соединённые Штаты и союзники стремятся всячески замедлить сроки предполагаемого вторжения. Цель одна - выиграть как можно больше времени для того чтобы освободить американцев, удерживаемых ХАМАС в заложниках. Накануне при посредничестве Катара удалось убедить представителей палестинского движения отпустить мать и дочь из Иллинойса.

Администрация Байдена сейчас больше занята продумыванием вариантов, как достать деньги на все свои зарубежные нужды и проекты. Открытым остаётся запрос в Конгрессе на выделение очередного крупного финансового транша, вот только конгрессмены не настроены так легко подписывать документ.

Гуманитарный конвой для жителей сектора Газа наконец смог пересечь границу с Египтом. На КПП "Рафах" лично прибыл генсек Антониу Гутерриш. Каир в субботу собирает срочный саммит, где обсудит с региональными партнёрами будущее палестинцев, сообщает "ТВ Центр".

По всему миру проходят пропалестинские акции протеста. В городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан митингующие вышли на улицы с портретами Путина и северокорейского лидера. В австралийском Сиднее звучат антиамериканские лозунги. В Европе продолжаются столкновения между мусульманами и евреями.  В Лондоне местные жители развесили фотографии похищенных по время нападения ХАМАС еврейских детей. В ответ сторонники организации просто содрали плакаты. 

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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