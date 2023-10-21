Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры

Возводятся новые мосты и подземные переходы

Развитие дорожной инфраструктуры в Москве - один из важнейших приоритетов властей столицы. О создании уличной сети в Мнёвниковской пойме рассказал мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

Сейчас строители возводят эстакаду через Северо-Западную хорду. Длина пролёта превысит полторы сотни метров, а вместе со съездами и прилегающими дорогами протяженность объекта составит около двух километров.

Кроме того, над Москвой-рекой появится новый автомобильный мост. 230-метровое сооружение протянется в сторону улицы Мясищева. Начинается строительство и двух пешеходных переходов - надземного и подземного. Они свяжут набережную с территорией около станции БКЛ "Мнёвники", сообщает "ТВ Центр".

Ещё два пешеходных перехода, а также автомобильный мост находятся на стадии проектирования. В настоящий момент, отметил Сергей Собянин, общая протяженность улично-дорожной сети в районе превышает 11 километров.

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