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Евросоюз грозится запретить ввоз в Россию вязальных спиц

12:48
  • суббота
  • 21 октября 2023

А также кнопок и гвоздей

Россию могут лишить гвоздей, кнопок и вязальных спиц из ЕС. Такие суровые санкции предлагает ввести Литва в рамках 12-го пакета ограничений.
Bloomberg: экспорт нефти из России растет вопреки санкциям

Его как раз начали обсуждать еврочиновники. Сложный переговорный процесс скрыт от посторонних глаз - дискуссии идут за закрытыми дверями.

Несколько месяцев назад глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что потенциал Брюсселя в санкционной сфере исчерпан, но Вильнюс с этим не согласен. На десятках страниц он подробно описывает, какой урон нанесёт Москве запрет на экспорт швейных принадлежностей.

По всей видимости, рукоделие хотят сделать привилегией европейских элит. Насколько они увлечены вязанием, можно судить по распространённым в Сети кадрам – чиновники не могут оторваться от вязания даже во время парламентских сессий.

В арсенале литовских представителей есть ещё идея об отмене поставок радиаторов отопления с неэлектрическим нагревом. Правда, в других странах Старого Света не раз напоминали, что санкции неэффективны и больше бьют по Европе, чем по России. Наши углеводороды Брюссель всё равно закупает, при этом страдает от рекордной инфляции, сообщает "ТВ Центр".

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