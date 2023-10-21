Шторм "Бабет" терзает Европу: есть погибшие

Из Британии он двинулся в Германию

Ураган, ливни, многометровые волны и наводнения. На Европу обрушился шторм "Бабет". Масштабные разрушения - в Ирландии, Дании и Германии. На севере Великобритании объявлен наивысший, красный уровень погодной опасности. В городе Лидс из-за ненастья самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, аэропорт пришлось закрыть. Тысячи жителей остались без электричества.

Власти объявили высший уровень опасности. Жертвами стихии уже стали три человека. Шотландская пожарно-спасательная служба получила около тысячи звонков. Жителей попросили эвакуироваться из наиболее опасных районов, сообщает "ТВ Центр".

Шотландия приняла на себя основной удар. Сильнее остальных пострадал город Брикин на восточном побережье, здесь защитные сооружения на реке Эск полностью разрушены стихией. Местные власти предполагают, что людям, после визита Бабет, придётся встречать Рождество, в лучшем случае, у родственников.

Несколько населённых пунктов остаются отрезанными, как минимум, ещё на пару дней, пока вода не сойдёт. А Британская геологическая служба уже предупредила, что шторм вызовет оползни в горных районах Шотландии. Уровень воды в реках может подняться из-за осадков, в среднем, на пять метров.

Но досталось от "Бабет" не только Шотландии. В других частях Британии ва действует жёлтое предупреждение. На Северную Ирландию, Уэльс и Англию шторм тоже обрушился. В последней порыв ветра и волны сорвали купол с маяка Саус-Шилдс. Заблокированы несколько железнодорожных линий. Деревня Дебенхем в графстве Саффолк оказалась отрезана, а десяткам местных жителей пришлось укрыться от стихии в местном развлекательном центре.

По прогнозам синоптиков, сегодня "Бабет" не сбавит обороты и продолжит своё движение в сторону Швеции, Норвегии, Германии и Дании. В последней уже затоплены несколько дорог.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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