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В Приморье выхаживают пятимесячного детёныша рыси

12:15
  • суббота
  • 21 октября 2023

Он остался без мамы

Во Владивостоке специалисты выхаживают пятимесячного детёныша рыси. Его нашли в лесу и доставили в центр реабилитации местные жители. Котёнок был в тяжёлом состоянии: критически низкий вес, воспалённые суставы и почти полное отсутствие мышечной массы. Ветеринары провели осмотр, сделали рентген и назначили лечение, но прогнозы давать опасались.
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От посторонних шумов пятимесячная рысь настораживается и рычит. И это отличная реакция. Дикий зверь должен держаться подальше от человека. В центр реабилитации котёнка привезли в крайней степени истощения, его нашли в лесу местные жители. Предположительно, детёныш остался без мамы, сообщает "ТВ Центр".

Ветеринары не давали никаких прогнозов. Было понятно одно - сначала маленькую хищницу нужно откормить. В возрасте шести месяцев эти кошки в дикой природе переходят с молока на мясо. Только в естественных условиях добычу потомству приносит самка, а в центре реабилитации - заботливые специалисты.

Сейчас маленькая рысь уже выглядит как обычная кошка и даже повадками напоминает домашнего питомца. Например, любит непременно закопать всё, что не доела. На случай, если внезапно проголодается.

Травм и повреждений нет, но котёнок всё ещё неуверенно стоит на лапах и покачивается во время ходьбы. Ветеринары надеются, что результаты анализов покажут, в чём причина такого нарушения координации.

В ближайшее время рысь будет ещё находиться в карантинном блоке, ей нужно набрать вес и полностью поправиться. Затем хищницу переведут в большой вольер, где условия максимально приближены к дикой природе.

В центре реабилитации вылечили и выпустили в естественную среду обитания уже не одну рысь. Но, такая маленькая пациентка здесь впервые, поэтому специалисты не берутся прогнозировать её дальнейшую судьбу, а просто делают всё необходимое, чтобы у котёнка был шанс вернуться домой, в лес.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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