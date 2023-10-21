ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье грузовик снёс с дороги шесть легковушек

13:40
  • суббота
  • 21 октября 2023

ГАИ выясняет причину аварии

Крупное ДТП в Подмосковье. Этой ночью на федеральной трассе М-5 Урал в Раменском районе столкнулись грузовик и шесть легковых автомобилей.

По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением на скользкой дороге. Машину занесло, после чего она протаранила отбойник и буквально смела с проезжей части несколько автомобилей. Один из них перевернулся, еще одна машина загорелась. Её пришлось тушить прибывшим на место спасателям.

В результате аварии, по меньше мере, один человек пострадал. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ДТП
ДТП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.