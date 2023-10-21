В Подмосковье грузовик снёс с дороги шесть легковушек

ГАИ выясняет причину аварии

Крупное ДТП в Подмосковье. Этой ночью на федеральной трассе М-5 Урал в Раменском районе столкнулись грузовик и шесть легковых автомобилей.

По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением на скользкой дороге. Машину занесло, после чего она протаранила отбойник и буквально смела с проезжей части несколько автомобилей. Один из них перевернулся, еще одна машина загорелась. Её пришлось тушить прибывшим на место спасателям.

В результате аварии, по меньше мере, один человек пострадал. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции, сообщает "ТВ Центр".

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