Обновлённые речные вокзалы пользуются популярностью у москвичей

Их посетили более 2 миллионов человек

Два с половиной миллиона человек посетили обновлённые Северный и Южный речные вокзалы с начала года. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр напомнил горожанам, что от московских гаваней можно отправиться в увлекательные круизы в 30 крупных городов и туристических центров России. Кроме того, на речных вокзалах можно интересно проводить свободное время – там проходят увлекательные мероприятия.

На Северном вокзале отпраздновали День московского транспорта, а на Южном регулярно выступают известные музыканты.

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