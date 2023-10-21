Их успешно сбивают силы ПВО России

Американские ракеты ATACMS оказались бесполезными пустышками в руках украинских военных. Причина такого унижения якобы престижного оружия из США – контрмеры России, утверждает издание Spectator.

"Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель", - говорится в публикации.

По словам её автора, известного британского политолога Марка Галеотти, украинские военные не выполнили задачи, а Россия построила грозную оборонительную линию и успешно адаптировалась к контрнаступлению ВСУ.

В этом месяце США тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью 165 километров. Киев безуспешно пытался использовать их в зоне спецоперации.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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