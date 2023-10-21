Мэрил Стрип разводится после 45 лет брака

Детали сообщил представитель актрисы
В Голливуде распалась пара, которую считали образцовой. После 45 лет брака расстались Мерил Стрип и её муж - скульптор Дон Гаммер.
Они познакомились в далёком 1978 году вскоре после начала актёрской карьеры Стрип, и в том же году поженились. У супругов четверо детей и пятеро внуков. Детали своей личной жизни Стрип никогда не афишировала. На вопросы о секрете семейного счастья отвечала кратко: готовность договариваться и уступать, а также умение вовремя промолчать.
Как сообщил представитель артистки, супруги уже шесть лет живут отдельно. 74-летнюю Стрип называют одной из лучших актрис современности. Ей принадлежит рекорд - 21 номинация на премию "Оскар".
Три статуэтки кинодива получила. Самые известные картины с её участием - "Крамер против Крамера", "Выбор Софи", "Дьявол носит Prada", "Железная леди", сообщает "ТВ Центр".