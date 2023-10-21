Собянин рассказал о реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево

Работы идут полным ходом
Утраченные детали регулярного сада усадьбы Покровское-Стрешнево смогли воссоздать по архивным фотографиям. О реставрации ансамбля усадьбы рассказал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.
Мэр сообщил, что в главном доме уже укрепили фундамент, восстановили исторические цвета кирпичных боковых пристроек, привели в порядок парадную лестницу, воссоздали по историческим образцам оконные и дверные блоки.
Работы внутри здания идут полным ходом: реставраторы трудятся над исторической отделкой стен и потолков, строят печи и камины, возвращают утраченную лепнину и живопись.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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