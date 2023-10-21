ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево

17:19
  • суббота
  • 21 октября 2023

Работы идут полным ходом

Утраченные детали регулярного сада усадьбы Покровское-Стрешнево смогли воссоздать по архивным фотографиям. О реставрации ансамбля усадьбы рассказал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр сообщил, что в главном доме уже укрепили фундамент, восстановили исторические цвета кирпичных боковых пристроек, привели в порядок парадную лестницу, воссоздали по историческим образцам оконные и дверные блоки.

Работы внутри здания идут полным ходом: реставраторы трудятся над исторической отделкой стен и потолков, строят печи и камины, возвращают утраченную лепнину и живопись. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Усадьба "Покровское-Стрешнево"
Усадьба "Покровское-Стрешнево"
Усадьба "Покровское-Стрешнево"
Усадьба "Покровское-Стрешнево"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.