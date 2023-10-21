В зоне СВО сбиты три украинских самолёта и вертолёт

Уничтожены 23 беспилотника

Средства ПВО России сбили за сутки три украинских самолёта и вертолёт. Об этом сообщили в Минобороны.

Также перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун" и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в зоне спецоперации уничтожены 23 беспилотника противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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