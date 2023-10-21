Сальдо раскрыл детали разведоперации на правом берегу Днепра

Уничтожен командный пункт ВСУ

Российские разведчики провели уникальную операцию на правом берегу Днепра в Херсонской области. Детали сообщил у себя в Telegram глава региона Владимир Сальдо.

По его информации, разведчики во время рейда на правобережье Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ. Личный состав противника ликвидирован, оружие, средства наблюдения и связи приведены в негодность. В качестве трофея захвачен флаг одной из частей ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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