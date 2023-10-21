Трамп обвинил Байдена в подготовке к Третьей мировой

Экс-президент постоянно критикует нынешнего главу Белого дома

Деятельность Джо Байдена на посту президента США ведёт человечество к Третьей мировой войне. С очередными обвинениями в адрес нынешнего главы Белого дома выступил бывший хозяин Овального кабинета Дональд Трамп.

"Мы движемся к Третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного руководства президента, который понятия не имеет, что происходит", - написал политик в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп не раз хвалился тем, что во времена его правления никаких войн не было, а с приходом Джо Байдена всё кардинально изменилось. Также Трамп заявлял, что на Украине и на Ближнем Востоке не было бы эскалации, если бы он был президентом.

Дональд Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. На грядущих выборах он вновь намерен баллотироваться на высший пост в стране.

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