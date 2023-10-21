ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп обвинил Байдена в подготовке к Третьей мировой

15:49
  • суббота
  • 21 октября 2023

Экс-президент постоянно критикует нынешнего главу Белого дома

Деятельность Джо Байдена на посту президента США ведёт человечество к Третьей мировой войне. С очередными обвинениями в адрес нынешнего главы Белого дома выступил бывший хозяин Овального кабинета Дональд Трамп.

"Это ужасно": Трамп уличил Байдена во лжи
Медведев анонсировал триллер с Байденом и Трампом

"Мы движемся к Третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного руководства президента, который понятия не имеет, что происходит", - написал политик в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп не раз хвалился тем, что во времена его правления никаких войн не было, а с приходом Джо Байдена всё кардинально изменилось. Также Трамп заявлял, что на Украине и на Ближнем Востоке не было бы эскалации, если бы он был президентом.

Дональд Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. На грядущих выборах он вновь намерен баллотироваться на высший пост в стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.