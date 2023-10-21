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Израиль ввёл полную блокаду сектора Газа

17:36
  • суббота
  • 21 октября 2023

И подготовил наземную операцию

Израиль ввёл полную блокаду сектора Газа и готов начать наземную операцию. Об этом в интервью РИА Новости рассказал спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри.
Египет открыл КПП на границе с сектором Газа

Дату начала наземной операции Адри не назвал. Он лишь сказал, что Израиль приступит к этому шагу в выбранное им время. При этом операция будет продолжаться без каких-либо установленных графиков до тех пор, пока не будут достигнуты её цели.

Израиль планирует полностью уничтожить военно-политическую систему радикальной группировки ХАМАС, ликвидировать её командиров и ответственных за террористическое нападение 7 октября.

Ранее утром 21 октября на несколько минут был открыт КПП на границе Египта и сектора Газа. В сектор успели въехать 20 грузовиков с гуманитарным грузом.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. За это время погибли более шести тысяч человек с обеих сторон.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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