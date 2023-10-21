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Собянин рассказал о строительстве путепроводов на Южной рокаде

18:46
  • суббота
  • 21 октября 2023

Магистраль станет дублёром МКАД и ТТК

В Москве продолжается строительство трёх путепроводов на пересечении Южной рокады с Московским скоростным диаметром. Детали сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что один путепровод свяжет улицу Кошкина и Кавказский бульвар, ещё два пройдут вдоль Кантемировской улицы и пересекут Пролетарский проспект.

В перспективе Южная рокада станет дублёром МКАД и Третьего транспортного кольца, соединив крупные магистрали города.

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