Россияне пострадали в ДТП с двумя автобусами в Турции

Туристов доставили в больницу
Пятеро россиян пострадали при столкновении автобусов в Анталье. ДТП произошло на популярном туристическом маршруте Манавгат-Аланья, сообщает портал NNC Haber.
В больницу, помимо россиян, доставлены также водители автобусов. Остальные пассажиры получили медицинскую помощь на месте и вернулись в гостиницы.
Полиция пока не выяснила, водитель какого автобуса нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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