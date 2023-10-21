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Россияне пострадали в ДТП с двумя автобусами в Турции

19:20
  • суббота
  • 21 октября 2023

Туристов доставили в больницу

Пятеро россиян пострадали при столкновении автобусов в Анталье. ДТП произошло на популярном туристическом маршруте Манавгат-Аланья, сообщает портал NNC Haber.

В больницу, помимо россиян, доставлены также водители автобусов. Остальные пассажиры получили медицинскую помощь на месте и вернулись в гостиницы.

Полиция пока не выяснила, водитель какого автобуса нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение.

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