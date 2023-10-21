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Умер чемпион мира по футболу Бобби Чарльтон

19:57
  • суббота
  • 21 октября 2023

Он играл за сборную Англии

Умер чемпион мира 1966 года по футболу Бобби Чарльтон. В 60-х годах прошлого века он играл в составе сборной Англии.
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Чарльтону было 86 лет. В "Манчестер Юнайтед" его назвали одним из величайших и самым любимым игроком в истории клуба. Сэра Бобби всегда будут помнить как гиганта игры, говорится в заявлении команды, которое цитирует ТАСС.

Большую часть карьеры Чарльтон играл в "Манчестер Юнайтед". До 2017 года он был лучшим бомбардиром в истории клуба с 249 забитыми мячами, пока его не обошёл Уэйн Руни.

Чарльтон по победам в мировых соревнованиях и в голосовании за "Золотой мяч" стоит в одном ряду с Кака, Роналдиньо, Ривалдо, Зинедином Зиданом и Лионелем Месси.

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