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Умелое маневрирование: подвиг рядового Вербило

11:12
  • воскресенье
  • 22 октября 2023

Российские военные проявляют героизм

В Минобороны России рассказали о мужестве военных, участвующих в спецоперации по защите жителей Донбасса. Артиллерийский расчёт Дмитрия Вейде поддерживал наступление наших мотострелков, когда попал под мощный обстрел с позиций ВСУ. Дмитрий, рискуя жизнью, продолжил выявлять объекты противника и вместе с сослуживцами вести контрбатарейную борьбу.
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Благодаря смелости наших бойцов неонацисты были выбиты с занимаемых позиций, лишились двух самоходных артиллерийских установок и до десяти боевиков.

Экипаж гвардии рядового Руслана Вербило подвергся нападению превосходящих сил противника - российский бронетранспортер атаковали сразу два БМП националистов, сообщает "ТВ Центр".

Благодаря умелому маневрированию Руслана, его сослуживцы смогли открыть прицельный огонь по украинской технике. Один бронетранспортёр ВСУ был подбит, экипаж второго обратился в бегство.

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