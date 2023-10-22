Катастрофическая ситуация: хроника войны на Ближнем Востоке

Растёт число жертв среди мирного населения

Два человека погибли, несколько пострадали в результате авиаудара по мечети в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. В Тель-Авиве заявили, что под зданием располагался секретный командный пункт радикальных группировок.

Больницы Газы переполнены пострадавшими. Пять агентств ООН назвали ситуацию в секторе катастрофической. Первый гуманитарный конвой в анклав пропустили из Египта лишь накануне. В грузовиках - вода, медикаменты и оборудование для больниц, сообщает "ТВ Центр".

Накануне армия Израиля заявила о полной блокаде сектора Газа. В анклав не поступали ни продовольствие, ни электричество, ни топливо даже для больничных генераторов. Более двух миллионов палестинцев вынуждены экономить на еде и пить грязную воду.

В израильской армии заявили, что усиливают атаки по сектору Газа. В субботу под шквальным огнём оказался город Хан-Юнис. Снаряды прилетели в школу ООН и несколько жилых домов. Итог - семь погибших и 40 раненых.

ЦАХАЛ продолжает атаковать и объекты "Хезболлы" в Ливане. Это ответ на пуски ракет, которые летят с территории республики в сторону Израиля. Ночью ХАМАС вновь обстрелял Тель-Авив, Сдерот и Ашкелон.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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