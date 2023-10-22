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Израиль вывел из строя два сирийских аэропорта

10:09
  • воскресенье
  • 22 октября 2023

Они не работают

Израиль нанёс массированные удары по двум сирийским аэропортам. Воздушные гавани в Дамаске и Алеппо не работают, они выведены из строя.
Аэропорт Алеппо закрыт после ракетного удара Израиля

Авиация Израиля атаковала аэропорты около пяти часов утра по местному времени. В результате были повреждены взлётно-посадочные полосы, сообщает агентство SANA.

Это уже второй удар по сирийским аэропортам с 7 октября. 12 октября сообщалось об атаке на аэропорты Дамаска и Алеппо. Тогда обе воздушные гавани были вынуждены приостановить работу из-за повреждений.

Очевидно, что Израиль наносит удары по сирийским аэропортам с целью помешать переброске современных вооружений в Ливан. Ранее официальный Дамаск поддержал движение ХАМАС в его действиях против Израиля.

  Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. За это время погибли более шести тысяч человек с обеих сторон.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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