Собянин рассказал о реновации в центре Москвы

Программа успешно выполняется

13 домов возводят и проектируют в рамках программы реновации в центре Москвы. О реализации масштабного проекта в ЦАО рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

Так, по словам мэра, пять новостроек уже готовы и переданы под заселение. В их числе - здание на Бауманской улице, ставшее победителем конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Всего с начала года в Центральном административном округе столицы новые квартиры по программе получили свыше 500 москвичей.

Помимо жилья, большое внимание уделяют социальной инфраструктуре. В Большом Тишинском переулке строят учебный корпус для трёхсот ребят. В планах - возвести ещё 17 объектов образования за счёт города, включая корпуса Бауманки. Кроме того, ещё 17 школ, садиков и поликлиник построят на средства инвесторов, сообщает "ТВ Центр".

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