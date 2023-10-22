Израиль объявил об эвакуации из приграничных городов

Идёт подготовка к наземной операции

Не менее десяти человек погибли в результате авиаудара ВВС Израиля на юге сектора Газа. Бомбы упали на кафе и жилые дома, они частично обрушились. Боевые действия продолжаются и на ливанской границе. Армия Израиля объявила эвакуацию ещё 14-ти населённых пунктов на севере страны.

С ночи артиллерия ЦАХАЛ наносит массированные удары по инфраструктуре Хезболлы на ливанской территории. В ход пущены все виды боеприпасов, в том числе и зажигательные бомбы. Военные бьют по любым объектам, которые обнаруживает разведка, сообщает "ТВ Центр".

Одновременно идёт подготовка к наземной операции. Как она будет проходить - не ясно. Но судя по появившимся в Сети кадрам, спецназ и резервисты готовятся к штурму в городских кварталах.

Впрочем, военные признают: прежде, чем начать масштабные операции в Газе, необходимо зачистить приграничные, израильские кибуцы и города от мелких групп "Хезболлы" и ХАМАС. А они регулярно проникают на сопредельную территорию. Независимо от военных планов Израиля, ХАМАС предостерегает еврейское государство от любых силовых шагов и вторжения в Газу. Но ЦАХАЛ на угрозы не реагирует. И не скрывает – количество ударов по Газе армия обороны Израиля будет только наращивать.

Накануне авиация обстреляла рынок Нусейрат в Газе. Начался сильный пожар. От взрывной волны повреждены кафе и дома поблизости. Десятки людей, в том числе и дети оказались под завалами. Ещё одной атаке подвергся город Хан-Юнис. Разрушены многоэтажки. Власти анклава заявляют, в результате этих нападений погибли 50 человек. Раненных более сорока, но цифры не окончательные. В больницы всё ещё привозят пострадавших, которых достают из-под обломков.

Сегодня власти Израиля начали эвакуацию населённых пунктов на севере страны. Из опасных районов уезжают и палестинцы. Беженцам в приграничный с Египтом Рафах начали привозить продукты и медикаменты.

Двести машин, в которых более трёх тысяч тонн продовольствия, вынуждены уже вторую неделю стоять в огромной очереди в Египте, ожидая разрешения на проезд. Как впрочем, и сотни иностранцев палестинского происхождения на стороне сектора Газа. Граждане США, Британии, ФРГ, Канады до сих пор не могут покинуть анклав.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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