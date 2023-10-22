США перебрасывают на Ближний Восток новые силы

Оружие и военных

Пентагон намерен развернуть на Ближнем Востоке батареи противоракетного комплекса THAAD и новые батальоны ЗРК Patriot. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он также добавил, что отдал распоряжение о подготовке к переброске в регион дополнительных войск. Вашингтон опасается, что при эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, пострадает американский военный контингент.

Тем временем в самих Штатах, жертвами далекого конфликта уже становятся мирные люди. На теле 40-летней Саманты Уолл обнаружили многочисленные ножевые ранения. Кровавые следы тянулись к её дому. Женщина-раввин возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта, была высокопоставленной сотрудницей аппарата конгрессвумен-демократа Элиссы Слоткин. И работала над налаживанием связей между евреями и мусульманами. О мотивах расправы пока не говорят. К расследованию подключили не только полицию штата Мичиган, но и ФБР, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем власти США усиливают вмешательство в палестино-израильский конфликт. Глава Пентагона отдал распоряжение о подготовке к развертыванию дополнительных войск и вооружений. На фоне угроз Израиля начать в секторе Газа полномасштабную наземную операцию в крупных европейских и американских городах снова митинги. Протестующие требуют прекращения огня. Слишком много уже жертв с обеих сторон. В Нью-Йорке более 150 человек арестованы.

Проект предложенной Штатами резолюции Совбеза ООН осуждает ХАМАС, признает право Израиля на самозащиту, но не содержит призыва к прекращению огня. Президент Байден увиливает от вопросов репортёров, поддерживает ли он отсрочку захода ЦАХАЛ на палестинские территории хотя бы ради спасения заложников.

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью изданию "Берлинер Цайтунг" на примере Украины рассказал, что происходит, когда в региональные конфликты вмешиваются США. По словам политика, согласиться на мир с Москвой во время переговоров в Стамбуле Киеву не позволили американские кураторы, хотя были предложены адекватные гарантии безопасности, на которые украинская сторона поначалу согласилась.

Американская партия войны загнала себя в ловушку. Выйти из украинского конфликта - значит потерять международный авторитет. Но и разрываться на два фронта сразу сил не хватает. Поэтому Зеленскому велели перебиваться на вторых ролях. В своей бессильной ярости он вернулся к тому, с чего начинал: амплуа комика, единственное призвание которого - насмешить.

С членством в ЕС тоже никак не складывается: всё никак не берут в семью, но украинцы упорно пытаются доказать, что они такие же европейцы, как и все. Как и те, которые прилюдно уничтожают Кораны. Житель Умани пригрозил каждый день сжигать по одной странице священной для евреев Торы до тех пор, пока Израиль не прекратит получать помощь. Мужчина почему-то уверен, что оружие и деньги американцы дают еврейскому государству за их, украинцев, счёт.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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