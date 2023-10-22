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В Рязани водитель протаранил жилой дом и сбежал

12:30
  • воскресенье
  • 22 октября 2023

Его ищет полиция

В Рязани полиция разыскивает водителя машины, которая на огромной скорости протаранила жилой дом. Необычное ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщает "ТВ Центр".

Кадры напоминают сцены из фильма с участием каскадёров. Автомобиль, сломав ограждение вылетает с трассы и совершает прыжок длиной в несколько десятков метров, который заканчивается столкновением со стеной здания.

Несмотря на силу удара, через несколько секунд из покореженного авто выходит мужчина. Недолго думая горе-водитель скрывается с места аварии.

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