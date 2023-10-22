Дыхание зимы: в российских регионах выпал снег

Даже в Москве

Столичный регион утром накрыл первый в этом сезоне снегопад. Ночью были заморозки: столбики термометров опускались ниже нуля. А в Магадане уже лежат сугробы, там - метель и шквалистый ветер. Введён режим повышенной готовности. На дорогах увеличилось количество автоаварий. Работает спецтехника и коммунальные службы. В ближайшее время синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.

Настоящая зима пришла в Магадан в одночасье. Пока взрослые расчищают подходы к подъездам и остановкам, дети резвятся во дворе. После первого же снежного боя выясняется - за лето сноровку растеряли.

Циклон принёс снегопад сразу в несколько районов Магаданской области. Из-за сильного ветра с порывами до 22-х метров в секунду на дорогах плохая видимость и гололедица. На федеральной трассе Колыма - первые зимние аварии, сообщает "ТВ Центр".

Если в городе снег сразу тает, то на побережье Охотского моря, скорее всего, задержится. Синоптики говорят про установление снежного покрова.

Первые заморозки наблюдались в московском регионе. Дожди, благодаря скандинавскому антициклону, прекратились. Небо над столицей прояснилось, но похолодало. В ночь на воскресенье столбики термометров опустились до минус четырёх. В некоторых районах Москвы и области пошёл снег.

Как говорят синоптики, этот снег мгновенно растает и уже днём пойдёт дождь. Уже в начале следующей недели в столичный регион поступит порция тёплого воздуха, температура в ночные часы до плюс пяти, а днём - до восьми градусов тепла. Пока же поздравления с первым снегом будут вполне уместны.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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