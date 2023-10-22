Жители Земли наблюдали интенсивный звездопад

В атмосфере сгорала пыль из шлейфа кометы Галлея

Завораживающее зрелище могли сегодня наблюдать жители обоих полушарий Земли. В ночном небе развернулся интенсивный звездопад. Каждый час - до 20-ти ярких вспышек.

Это сгорала в атмосфере космическая пыль из шлейфа кометы Галлея, оставляя после себя светящийся след. Обычно - белый, но возможны и другие цвета.

По-другому это явление называют метеорным потоком Орионид. Ежегодно на конец октября приходится его пик. Небесные тела входят в атмосферу на большой скорости - около 70 километров в секунду - когда комета пересекает орбиту планеты, сообщает "ТВ Центр".

Своё название они получили от созвездия Орион. Именно там находится точка, из которой, как кажется с Земли, вылетают метеоры. Их можно было заметить в юго-восточной части небосвода с полуночи до рассвета.

В Москве Луна зашла за горизонт в девять часов вечера, поэтому её свет не мешал любоваться картиной.

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