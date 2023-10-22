ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жители Земли наблюдали интенсивный звездопад

13:39
  • воскресенье
  • 22 октября 2023

В атмосфере сгорала пыль из шлейфа кометы Галлея

Завораживающее зрелище могли сегодня наблюдать жители обоих полушарий Земли. В ночном небе развернулся интенсивный звездопад. Каждый час - до 20-ти ярких вспышек.
Россияне в новогодние праздники увидят парад планет и звездопад

Это сгорала в атмосфере космическая пыль из шлейфа кометы Галлея, оставляя после себя светящийся след. Обычно - белый, но возможны и другие цвета.

По-другому это явление называют метеорным потоком Орионид. Ежегодно на конец октября приходится его пик. Небесные тела входят в атмосферу на большой скорости - около 70 километров в секунду - когда комета пересекает орбиту планеты, сообщает "ТВ Центр".

Своё название они получили от созвездия Орион. Именно там находится точка, из которой, как кажется с Земли, вылетают метеоры. Их можно было заметить в юго-восточной части небосвода с полуночи до рассвета.

В Москве Луна зашла за горизонт в девять часов вечера, поэтому её свет не мешал любоваться картиной.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Звездное небо
Звездное небо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.