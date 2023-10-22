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В Москве стартовал проект "Театральное закулисье"

14:14
  • воскресенье
  • 22 октября 2023

Школьников пригласили на интересные экскурсии

В Москве стартовал проект "Театральное закулисье". Благодаря ему у школьников появилась возможность увидеть мир искусства изнутри, посетив столичные театры, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в Театре кукол имени Сергея Образцова дети узнают, как изготавливают куклы, познакомятся с работой художников и бутафоров, увидят, где хранят реквизит.

В Музее легендарного МХАТа школьники узнают о театральных профессиях и поучаствуют в актёрских мастер-классах, а в одном из самых необычных архитектурных пространств столицы - сцене на Сухаревской площади – маленьким гостям раскроют тайну Фойе зеркал и покажут большой репетиционный зал.

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