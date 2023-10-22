Путин по-немецки прокомментировал нападки на Герхарда Шрёдера

Президент встал на защиту своего немецкого друга

Владимир Путин встал на защиту своего друга – бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера. Российский лидер по-немецки прокомментировал нападки на него.

Путин обратился к немцам с призывом не удаляться от Шрёдера. Президент специально перешёл на немецкий язык, общаясь с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

"Что касается бывшего канцлера ФРГ господина Шрёдера, вы знаете, мы недавно видели безобразную выходку в канадском парламенте, где аплодировали нацисту. Так вот я хочу сказать: чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтони Роту - главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам", - сказал Путин, повторив последнее предложение на немецком языке.

После некоторых высказываний Шрёдера в поддержку России немецкие политики публично выразили своё неуважение к нему, отказавшись сидеть рядом с политиком. Также Шрёдера лишили многих привилегий за связи с Россией.

22 сентября на заседание канадского парламента, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Его представили как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".

Зал рукоплескал Хунку, но позже выяснилось, что он служил в СС. Через несколько дней спикер парламента объявил об отставке. Путин, комментируя ранее этот инцидент, называл его "либо идиотом, либо негодяем".

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