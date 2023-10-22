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В чём секрет бразильского сериала "Рабыня Изаура"

15:46
  • воскресенье
  • 22 октября 2023

Со дня премьеры в СССР прошло 35 лет

35 лет назад, в октябре 1988 года на советские экраны вышел первый бразильский сериал "Рабыня Изаура". Перипетии сюжета, растянувшиеся на 15-ть часовых серий, обсуждала вся страна. Персонажи стали культовыми, а в русский язык прочно вошло слово "фазенда", которое и по сей день употребляют, когда говорят о даче.

Изауры и Леонсио, названные тогда в честь героев сериала, уже успели повзрослеть, а латиноамериканские мыльные оперы снова в чести, их даже хотят показывать на стриминговых сервисах.

За что зритель так полюбил нездешние страсти - разбиралась Юлия Богоманшина (смотрите видео).

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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Плакат телевизионного сериала "Рабыня Изаура"
Плакат телевизионного сериала "Рабыня Изаура"
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