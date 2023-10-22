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Собянин рассказал о популярности столичного портала поставщиков

14:52
  • воскресенье
  • 22 октября 2023

Он помогает развивать бизнес

На портале поставщиков с начала года проведено 405 тысяч закупок. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что за десять лет портал превратился в универсальную межрегиональную торговую площадку. С его помощью государственные заказчики могут оперативно закупать необходимые товары, работы и услуги.

Популярность портала растёт: за последние пять лет количество закупок на ресурсе увеличилось почти на 80%. Портал также помогает развивать бизнес по всей России - свою продукцию предлагают сейчас более 310 тысяч предпринимателей.

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