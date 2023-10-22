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Силы ПВО сбили за сутки четыре украинских самолёта

16:18
  • воскресенье
  • 22 октября 2023

И восемь снарядов HIMARS

Средствами противовоздушной обороны за сутки в Харьковской и Днепропетровской областях сбиты три украинских самолёта МиГ-29. Ещё один Су-25 перехвачен северо-западнее Донецка, сообщили в Минобороны.
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Также сбиты в воздухе восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, четыре снаряда РСЗО "Ураган" и 30 беспилотников.

На купянском направлении наши войска отразили три атаки противника, а в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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