ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД назвал число отказавшихся от гражданства россиян

17:25
  • воскресенье
  • 22 октября 2023

Их не так много

Около четырёх с половиной тысяч человек отказались от российского гражданства в этом году. Такую цифру  назвал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов. В 2002 году отказались от гражданства России 4,3 тысячи человек.

Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства за отказ от участия в СВО
В Госдуме предложили лишать гражданства релокантов с антироссийской позицией

По словам дипломата, за девять месяцев приняты в российское гражданство за рубежом 15,1 тысячи человек. В основном это - дети, рождённые в смешанных браках.

В апреле 2023 года в России начал действовать обновлённый закон "О гражданстве". Согласно документу, резко сократилось число требований для приёма в российское гражданство.

При этом закон устанавливает основания для лишения приобретённого гражданства: это терроризм, тяжкие преступления против государства, наркоторговля и подобные деяния.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.