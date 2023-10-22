МИД назвал число отказавшихся от гражданства россиян

Их не так много

Около четырёх с половиной тысяч человек отказались от российского гражданства в этом году. Такую цифру назвал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов. В 2002 году отказались от гражданства России 4,3 тысячи человек.

По словам дипломата, за девять месяцев приняты в российское гражданство за рубежом 15,1 тысячи человек. В основном это - дети, рождённые в смешанных браках.

В апреле 2023 года в России начал действовать обновлённый закон "О гражданстве". Согласно документу, резко сократилось число требований для приёма в российское гражданство.

При этом закон устанавливает основания для лишения приобретённого гражданства: это терроризм, тяжкие преступления против государства, наркоторговля и подобные деяния.

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