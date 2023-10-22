Москвичей предупредили о монотонных дождях

Они начнутся завтра

Уже завтра, 23 октября Москву и область накроют дожди, но при этом температура воздуха повысится. Об этом в интервью АГН "Москва" рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вечером в воскресенье температура начнёт немного повышаться, а в понедельник поднимется до девяти градусов.

"Но из-за ветра и дождя этого тепла москвичи и жители Подмосковья не ощутят. За сутки понедельника выпадет от 8 до 15 миллиметров осадков, для октября это много. Дождь будет монотонный, осенний и скучный", – сказал Вильфанд.

В этом году осень преподносит жителям Москвы и области сюрпризы. В сентябре практически не было дождей, а температурный фон соответствовал августу: воздух прогревался иногда до 25 градусов. Начали распускаться весенние цветы и некоторые кустарники.

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