Фасадам дома Юшкова на Мясницкой улице вернули исторический облик

Подробности сообщил Сергей Собянин

На Мясницкой улице завершились реставрационные работы в доме Юшкова. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что этот знаменитый памятник московского классицизма XVIII века – объект культурного наследия федерального значения.

Реставраторы проделали большую работу: расчистили фасады, укрепили кирпичную кладку, привели в порядок двери и окна, колонны, архитектурные детали и декоративные элементы.

На крыше здания заменили покрытие, установили новые ограждения, восстановили систему водостока. Реставрация проводилась в соответствии с проектом и разрешением, выданным Мосгорнаследием, сообщает портал мос.ру.

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