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У Байдена началась паника после нападения ХАМАС на Израиль

18:26
  • воскресенье
  • 22 октября 2023

Президент США занервничал

Джо Байден занервничал после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Его недавние слова о Владимире Путине говорят, что у президента США большие проблемы. Такое мнение высказал журналист Йорг Кронауэр в статье для Junge Welt.
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Он прокомментировал заявление американского лидера, сопоставившего политику главы России и действия ХАМАС в Израиле.

"Смешивать Путина и ХАМАС? Тот, кто осмеливается выступать публично с такими сумасбродными лозунгами, либо стремится привлечь на свою сторону самую тупую часть самых жёстких американских правых, либо у него проблема. В отношении президента США верно и то, и другое", - написал Кронауэр.

Он предупредил американцев, что, если на Ближнем Востоке начнутся масштабные боевые действия, то США столкнутся с двумя войнами. А это грозит Америке катастрофой, считает журналист.

Ранее Джо Байден сравнил действия ХАМАС в Израиле с проводимой Россией спецоперацией.  По словам Байдена, ХАМАС и президент Владимир Путин представляют собой разного роды угрозы, но их объединяет стремление "полностью уничтожить соседнюю демократию".

В Кремле назвали слова Байдена неприемлемыми. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на то, что США постоянно обсуждают действия российского лидера, а его фамилия "является неотъемлемой частью внутриполитической жизни США. "Вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств", - резюмировал представитель Кремля.

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